作家專欄
訪問、整理．sunfai／編輯．吳騫桐

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世紀．二元對坐：日常史觀的倡議者（上）：訪澳門大學歷史系講座教授王笛 / 訪問、整理．sunfai／編輯．吳騫桐

【明報文章】近年因疫情關係，我無法像過去般每年去幾趟成都，偶爾也會懷念成都街頭的種種小吃。用王笛教授的講法，讓他懷念的就是成都的煙火氣。

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