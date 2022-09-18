Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
作家專欄
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2022年9月18日星期日
文．陳子善
世紀
世紀．周日短篇：蛾（四）：至點 / 文．王碧蔚／編輯．吳騫桐
世紀．文字江湖：書寫蘇東坡 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：寓言詩《小山羊和狼》 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
筋疲力盡 / 塵翎
相依為命 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
This is not funny / 梁嘉善
教學研究的八項發現（中） / 韓孝述
因欲望而生 / 馬家輝
秋冬能否處處通 / 石琪
所謂女神 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
飲酒與健康篩查問卷 / 鄭志文
謝謝鍾太 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
洞穴手記 / 古嶺渡
旅行的回憶 / 趙曉彤
世紀．識小錄：寓言詩《小山羊和狼》 / 文．陳子善
【明報文章】上周介紹了戴望舒的一首絕筆詩，其實他還有一首集外的寓言詩《小山羊和狼》，也許更值得介紹。詩長了些，仍照錄如下：
上 / 下一篇新聞
世紀．周日短篇：蛾（四）：至點 / 文．王碧蔚／編輯．吳騫桐
世紀．文字江湖：書寫蘇東坡 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：寓言詩《小山羊和狼》 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
筋疲力盡 / 塵翎
相依為命 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
This is not funny / 梁嘉善
教學研究的八項發現（中） / 韓孝述
因欲望而生 / 馬家輝
秋冬能否處處通 / 石琪
所謂女神 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
飲酒與健康篩查問卷 / 鄭志文
謝謝鍾太 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
洞穴手記 / 古嶺渡
旅行的回憶 / 趙曉彤
世紀．周日短篇：蛾（四）：至點 / 文．王碧蔚／編輯．吳騫桐
世紀．文字江湖：書寫蘇東坡 / 文．鄭培凱
乜議員 / 尊子
筋疲力盡 / 塵翎
相依為命 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
This is not funny / 梁嘉善
教學研究的八項發現（中） / 韓孝述
因欲望而生 / 馬家輝
秋冬能否處處通 / 石琪
所謂女神 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
飲酒與健康篩查問卷 / 鄭志文
謝謝鍾太 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
洞穴手記 / 古嶺渡
旅行的回憶 / 趙曉彤
prev
next
相關新聞
世紀．周日短篇：蛾（四）：至點 / 文．王碧蔚／編輯．吳騫桐
世紀．文字江湖：書寫蘇東坡 / 文．鄭培凱
乜議員 / 尊子