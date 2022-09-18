作家專欄
文．陳子善

世紀

世紀．識小錄：寓言詩《小山羊和狼》 / 文．陳子善

【明報文章】上周介紹了戴望舒的一首絕筆詩，其實他還有一首集外的寓言詩《小山羊和狼》，也許更值得介紹。詩長了些，仍照錄如下：

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