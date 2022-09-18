作家專欄
文．王碧蔚／編輯．吳騫桐

世紀

世紀．周日短篇：蛾（四）：至點 / 文．王碧蔚／編輯．吳騫桐

【明報文章】水邊，風走進灰白的建築，廊道充斥群蟻攀行的腳步，如包裹耳朵的溫熱掌心，愈是靠近耳蝸，聲音愈幽暗，漸不可察覺，不能言述，於是最喧囂的，可稱為無聲了。

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