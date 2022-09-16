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2022年9月16日星期五
關麗珊
關目
世紀．五無閒話：細威象徵的自由與局限：非裔網球女將的傳奇 / 文．李峻嶸／編輯．吳騫桐
世紀．貝錦語業：高城忽背人 / 文．蕭振豪
世紀．漫談燦爛古今：疑幻疑真的印度高僧——杯渡禪師 / 文．邱逸
乜議員 / 尊子
前奏 / 日光
風雲變色：中情局的盛衰（三）
未經證實 / 竟齊
洗頭刷 / 看城
英女王 / 湯家驊
培訓科組主任 / 德叔
佩劍時代已經過去 / 馬家輝
iPhone 14又令大家失望？ / 阿寬
醫道 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
事與願違 / 韓麗珠
三毛的成長 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
不見 / 陳子謙
醫道 / 關麗珊
【明報文章】在內地實習期間，不時跟老師閒聊醫德。醫生要欺騙病人易如反掌，如何憑良心行醫？
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