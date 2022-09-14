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作家專欄
2022年9月14日星期三
馬家輝
欲望蜘蛛
世紀．星期三專題：告別前衛的當代藝術：時代美術館的20年 / 文．蔡影茜／編輯．吳騫桐
世紀．M+百物誌：垃圾蟲 / 文．柯家紈
乜議員 / 尊子
生前身後 / 黎佩芬
土壤 / 林妙茵
這個女王十分潮 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
魔法 / 向日
為人民服務 / 陳文敏
女王的長孫 / 曾信繁
不忍望銀河 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
戒酒資訊 / 鄭志文
半空的胃部 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
但願人長久 / 趙曉彤
女王逝世有詩 / 區聞海
不忍望銀河 / 馬家輝
【明報文章】電工不幸意外離世，遺孀感謝各界捐款，也籲請支援其他同樣需要救助的人。艱難中不忘善良，是愛心，更是文明，讓人感慨動容。
相關字詞﹕
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問責
責任
真相
價值
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公義
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乜議員 / 尊子
生前身後 / 黎佩芬
土壤 / 林妙茵
這個女王十分潮 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
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為人民服務 / 陳文敏
女王的長孫 / 曾信繁
不忍望銀河 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
戒酒資訊 / 鄭志文
半空的胃部 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
但願人長久 / 趙曉彤
女王逝世有詩 / 區聞海
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這個女王十分潮 / 陳耀華
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喵喵咪咪麼 / 草日
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女王逝世有詩 / 區聞海
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