作家專欄
文、圖．鄒芷茵

世紀

世紀．小食部：節瓜湯 / 文、圖．鄒芷茵

【明報文章】非常欣賞陳麗娟的小說《6座20樓E的E6880**（2）》。一直對故事中那個一邊吃晚飯，一邊看《富貴大亨》的男子E6880**（2）念念不忘。

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