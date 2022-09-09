作家專欄
文．林達峰

世紀

世紀．菩提樹大道：少年不識愁滋味（八） / 文．林達峰

【明報文章】托爾斯泰的著名長篇小說《安娜．卡列尼娜》，一開始便道破婚姻與家庭的悲哀：「幸福的家庭每每相似，不幸的家庭各有各的苦情。」

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