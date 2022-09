【明報文章】在共產的國度裏,下台之後,仍然活躍於公共領域,風采更勝舊時,實在罕有。猶記1996年到英國公幹,碰巧戈爾巴喬夫路過倫敦,出席電視節目,與聽眾對談。隨行翻譯同步發言,好像男高音二重合唱,英語及俄語巧妙交疊,各唱各話,渾然扭合,卻又互不干擾,一字一句,聽得清清楚楚,實為一大享受。戈爾巴喬夫風趣幽默,顛倒眾生,突然有觀眾興奮發問:「你和戴卓爾夫人有沒有化學作用?(Do you have chemistry with Mrs. Thatcher)」他毫不遲疑回應:「有,除了性化學作用之外!(Yes, except sexual chemistry)」惹來轟然大笑,熱烈鼓掌。