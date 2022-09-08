作家專欄
文．梁麗華

編輯室手記

下半場挑戰 ／文．梁麗華 / 文．梁麗華

【明報文章】是時候買日圓了嗎？這陣子三天兩頭總有朋友討論這話題。日圓貶值見24年最弱，加上日本放寬入境限制，「餓」了幾年未能「返鄉下」的哈日族，終見遊日曙光，當然摩拳擦掌，準備盤川。

上 / 下一篇新聞