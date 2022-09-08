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作家專欄
2022年9月8日星期四
文．梁麗華
編輯室手記
世紀．四探城市：太陽谷：海明威的歸宿地 / 文．李宇森／編輯．吳騫桐
世紀．玻璃大叔：孩子的背影 / 文．鄧正健
下半場挑戰 ／文．梁麗華 / 文．梁麗華
乜議員 / 尊子
阿sir（二） / 屈曉彤
有數目、冇名目 / 林妙茵
戈爾巴喬夫及戴卓爾夫人的化學作用 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
六百二十四孝，缺一圖 / 李譯喬
判詞裏的常識 / 羅沛然
質素≠素質 / 葉建源
圍爐書店獎項 / 馬家輝
醫學統計 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
瞎子的象 / 韓麗珠
舞台是很危險的地方 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
私院幫公院 / 區聞海
下半場挑戰 ／文．梁麗華 / 文．梁麗華
【明報文章】是時候買日圓了嗎？這陣子三天兩頭總有朋友討論這話題。日圓貶值見24年最弱，加上日本放寬入境限制，「餓」了幾年未能「返鄉下」的哈日族，終見遊日曙光，當然摩拳擦掌，準備盤川。
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世紀．四探城市：太陽谷：海明威的歸宿地 / 文．李宇森／編輯．吳騫桐
世紀．玻璃大叔：孩子的背影 / 文．鄧正健
下半場挑戰 ／文．梁麗華 / 文．梁麗華
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阿sir（二） / 屈曉彤
有數目、冇名目 / 林妙茵
戈爾巴喬夫及戴卓爾夫人的化學作用 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
六百二十四孝，缺一圖 / 李譯喬
判詞裏的常識 / 羅沛然
質素≠素質 / 葉建源
圍爐書店獎項 / 馬家輝
醫學統計 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
瞎子的象 / 韓麗珠
舞台是很危險的地方 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
私院幫公院 / 區聞海
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