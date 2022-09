【明報文章】告別黃石公園後,我們沿着15號州際公路南下愛達荷州,不為別的,只是為了在太陽谷(Sun Valley)掃墓。人稱Papa的美國著名作家海明威(Ernest Hemingway),如今長留在那片風和日麗的山谷之間;這西部荒漠間的一片青山綠水,成了他選擇結束生命的歸宿地。像是《老人與海》(The Old Man and the Sea)的老漁民聖地亞哥,一生跟海洋和獵物殊死搏鬥,印證自身的強大生命力,直至倒下的一刻。「一個人可以被毁滅,但不能被打敗」,這來自小說中的名言,也成了他一生的寫照。