作家專欄
韓麗珠

自轉行星

菩薩 / 韓麗珠

【明報文章】在我居住的區域，偶爾，會有人向等候巴士的人，索取金錢。對我來說，要是碰到他們，就是撞上了一面過於誠實的鏡子，反映我當下的狀况。

上 / 下一篇新聞