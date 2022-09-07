作家專欄
歷恆

自由談

小船的故事 / 歷恆

【明報文章】在那個陰晴不定的下午，小船不情不願地啟航，踏上這明明有盡卻似無盡的旅途。甫離開熟悉的母港，狹窄的海灣內波濤洶湧，小船被拋得上下翻騰，難過非常。

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