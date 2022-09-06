作家專欄
文．曉黎

編輯室手記

新地氈 ／文．曉黎 / 文．曉黎

【明報文章】明報搬入柴灣的時間，比香港回歸的時間都要長。在這漫長的歲月裏，編輯部人事多番更迭，進進出出，來來往往。不變的可能是明報的格調和情懷，還有就是早已踩成堅硬「地板」的灰色地氈。

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