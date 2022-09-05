作家專欄
張升風

自由談

脫皮 / 張升風

【明報文章】自這幾年疫情以來，我都沒有機會離港，最近終於要北上內地工作，心想在檢疫酒店隔離期間，酒店內不提供洗衣服務，自己在房內用手洗衣晾衣太麻煩了吧？穿過的髒衣服怎樣處置呢？

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