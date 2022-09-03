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2022年9月3日星期六
湯才偉
教育心語
世紀．六合文藝：不斷流亡的歧路詩人 / 文．彭依仁／編輯．吳騫桐
世紀．課室內外：香港中文教育發展史 / 文．陳仁啟
世紀．文藝雜緒：愛蘭說 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
陰陽路 / 簡冬娜
從戈爾巴喬夫頭上胎記說起 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
《詩經》之《桃夭》和《采薇》 / 張薇薇
美的感覺 / 湯才偉
賺回來的三十年 / 馬家輝
曼聯「天黑」時候？ / 石琪
長期斷食 / 關麗珊
抄經 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
做自己的朋友 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
緣路山旮旯 / 古嶺渡
供應鏈「錨」與產業集群效應（二） / 洪雯
美的感覺 / 湯才偉
【明報文章】什麼是美？這可以是一個哲學的討論；但當「美」變成教育的議題，就難免要回答課程內容、表現指標等具體問題。
相關字詞﹕
教育
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美
教育心語
湯才偉
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