作家專欄
文．邱逸

世紀

世紀．漫談燦爛古今：曲折團圓《中秋帖》 / 文．邱逸

【明報文章】時近中秋佳節，除了舉頭賞月，與家人共慶團圓，念誦「但願人長久，千里共嬋娟」外，我也不禁想到一件有中秋名字文物的曲折故事，這件文物就是《中秋帖》。

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