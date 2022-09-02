作家專欄
文．蕭振豪

世紀

世紀．貝錦語業：藍霞遼海沉過雁 / 文．蕭振豪

【明報文章】在島隅看海並非難事，但能有「藍霞遼海沉過雁」景致的，恐怕不多。沿着屈曲的參道前進，丹紅的釜蓋神社在礁岩上格外醒目，遠近青碧，濤聲混雜鹽味，彷彿誤入了另一個時空。

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