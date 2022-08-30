作家專欄
文．日月鳥

編輯室手記

移民 而聞 ／文．日月鳥 / 文．日月鳥

【明報文章】有說近年香港再現移民潮，小記兩個月前亦曾到機場送別友人。在嚴格疫情防控措施下，機場人潮不再稀疏，與新冠疫情前比較，多了不少到場送別親友的人群，畢竟這匆匆一別，也不知何時才能再會。

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