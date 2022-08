【明報文章】近年學界興起「回歸馬克思」的風潮,但馬克思又是從哪裏來到哪裏去,說得清楚的人恐怕不多,日本經濟學者齋藤幸平相信是其中一個。繼前作《卡爾‧馬克思的生態社會主義》(Karl Marx’s Ecosocialism: Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy,右上圖)探討晚期馬克思對環境問題的思索,這位多伊徹紀念獎(Deutscher Memorial Prize)最年輕得主回國執教後推出續篇《人新世の「資本論」》(英譯本稍後出版,未有中譯本,書名暫譯《人類紀資本論》,左上圖),進一步申論當代生態危機的對策,引起日本社會極大迴響,暢銷書榜罕見地出現經濟類著作,反資本主義的討論一時席捲各大媒體。究竟他為人類紀寫出了怎樣的資本論,又是如何達至去成長共產主義(degrowth communism)的結論?