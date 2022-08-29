作家專欄
文．止弋

編輯室手記

搬紙過IG ／文．止弋 / 文．止弋

【明報文章】把一個34乘58厘米的長方形，縮細成6乘8厘米的長方形，質量不變——將一版報紙的內容壓縮在一個手機熒幕之上，大概就是這麼一回事（勉強比喻）。

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