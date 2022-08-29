作家專欄
文．鄒芷茵

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世紀．小食部：牛扒浣熊炸醬麵 / 文．鄒芷茵

【明報文章】每次經過放滿牛扒的貨架，我都會想起J太太。10多年前的某天，我在超級市場遇到J太太。她跟我打招呼後，就非常嚴肅地說：「不要買巴西，買加拿大。」

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