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2022年8月29日星期一
文．鄒芷茵
世紀
世紀．一一兩岸：為何台灣政治人物 會涉入學位論文抄襲？ / 文．何明修／編輯．吳騫桐
世紀．小食部：牛扒浣熊炸醬麵 / 文．鄒芷茵
搬紙過IG ／文．止弋 / 文．止弋
乜議員 / 尊子
野外小解 / 譚蕙芸
新冠疫情何去何從（三） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
下雨低頭 / 向日
三宅一生傳統與自由 / 吳靄儀
殘酷現實下一碗雞湯 / 陳漢森
公義電風扇 / 馬家輝
這男人愈來愈陌生 / 阿寬
喵喵咪咪麼 / 草日
變種新冠病毒潛伏期縮短 / 鄭志文
美聯儲這隻看得見的手 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
鮨謊 / 陳子謙
二手書 / 趙曉彤
世紀．小食部：牛扒浣熊炸醬麵 / 文．鄒芷茵
【明報文章】每次經過放滿牛扒的貨架，我都會想起J太太。10多年前的某天，我在超級市場遇到J太太。她跟我打招呼後，就非常嚴肅地說：「不要買巴西，買加拿大。」
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世紀．一一兩岸：為何台灣政治人物 會涉入學位論文抄襲？ / 文．何明修／編輯．吳騫桐
世紀．小食部：牛扒浣熊炸醬麵 / 文．鄒芷茵
搬紙過IG ／文．止弋 / 文．止弋
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