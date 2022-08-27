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2022年8月27日星期六
石琪
傾偈集
世紀．六合文藝：藝術與科技之間的心跳 / 文．俞若玫／編輯．吳騫桐
世紀．不着一字：重業輕報 / 文．邵頌雄
世紀．閒話雜緒：必要的憤怒 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
蔗渣價錢 香港科幻片燒鵝味道？ / 簡冬娜
單戀一隻貓 / 林妙茵
夫唱婦隨 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
告別青春 / 李偉民
創意與現實 / 湯才偉
不是界定，是認定 / 馬家輝
練精學懶與偷閒 / 石琪
玫瑰和荊棘 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
明月幾時有 / 鄭美姿
人生很多第一次 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
這蒼藍一點 / 區聞海
練精學懶與偷閒 / 石琪
【明報文章】再談「練精學懶」，一般認為是負面批評「精仔」「懶蟲」。但細想一下，練精學懶或許促成了人類進化。
相關字詞﹕
境界
閒情
現代
精明
傾偈集
裊裊夕陽情
忙碌
懶惰
石琪
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