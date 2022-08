【明報文章】驅動一個非主流民間組織走過大半世紀的那份力量,大抵是某種很純粹的憤怒——指向社會,指向政權,指向不公義。翻開香港社區組織協會(SoCO,簡稱社協)出版的50周年文集《事盡人間苦 蒼莽起風雲》,第一篇訪問即指出了情感驅力的重要性:由教會團體初創,社協首位負責人鄧禮智(Daniel Roche)1972年招聘幹事時,定下了3項條件,除卻「社區衝突經驗」的實務要求,其後兩項已是「對社會現狀有一定的憤怒」(the necessary anger)及「對現狀有反省能力」(be reflective on the situation)的內在特質。