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作家專欄
2022年8月24日星期三
鄭志文
食住行醫
世紀．星期三專題：那個林青霞不是我？——訪《談心》作者金聖華教授 / 文．毛升／編輯．吳騫桐
乜議員 / 尊子
後來的相遇（三） / 樂婷
「昨teen今teen」 / 林妙茵
核子發電廠的恐懼 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
指尖藝術 / 齊琬
人權事務委員會總結（二） / 陳文敏
主教與林夕 / 張往
無非是個「情」字 / 馬家輝
路邊草 / 路邊攤
15%人曾經歷耳鳴 / 鄭志文
解讀 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
魯迅心事 / 區聞海
老媽的蒸雞 / 黃明樂
15%人曾經歷耳鳴 / 鄭志文
【明報文章】意大利有研究員分析世界各地多項有關耳鳴的研究，以統計學推算，全球有約15%人曾經歷耳鳴。當中包括2%為嚴重耳鳴，影響日常生活。
相關字詞﹕
耳垢
耳膜
聽覺神經
聲音
耳鳴
鄭志文
食住行醫
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世紀．星期三專題：那個林青霞不是我？——訪《談心》作者金聖華教授 / 文．毛升／編輯．吳騫桐
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