作家專欄
熊熊

自由談

卑微族 / 熊熊

【明報文章】新工作剛過試用期，因為專責招聘，日讀上百份履歷，可說是另一種觀照眾生。同樣兩年轉三份工，他是良禽擇木，她卻是瘟神附體，怎一個「jumpy」了得？

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