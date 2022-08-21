作家專欄
鄭志文

食住行醫

咁大隻蛤乸 / 鄭志文

【明報文章】廣東話俗語：邊有咁大隻蛤乸隨街跳。然而，我在BBC News看到一則趣聞，有一隻蟾蜍不止隨街跳，更搭飛機由亞洲去歐洲，完成長征壯舉。

上 / 下一篇新聞