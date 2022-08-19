作家專欄
文．邱逸

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世紀．漫談燦爛古今：山西麵食甲中華？ / 文．邱逸

【明報文章】近日香港美食博覽人山人海，各式麵食一如既往地獲市民爭相購買，反映香港人對麵食的喜愛。麵食是中華飲食文化的要角之一，中華大地有不同種類的麵食，僅山西一省，已是琳瑯滿目。

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