作家專欄
文．李峻嶸／編輯．吳騫桐

世紀

世紀．五無閒話：英超30周年與香港足球 / 文．李峻嶸／編輯．吳騫桐

【明報文章】30年前（即1992年）的8月15日，首季男足英格蘭超級聯賽（英超）開鑼。當時大概沒有人會想到，到英超30周年之際，英格蘭球壇以至世界球壇都已面目全非。

上 / 下一篇新聞