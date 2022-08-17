作家專欄
陳微

自由談

殘留 / 陳微

【明報文章】整理雜物是一件讓人想死的事，擁有過剩是文明病。買的那刻開心，執拾卻是懷疑人生。從母家搬出來，物品潮水一樣湧流到自己的家，澆灌過的空間，長出新的物品來，再搬大一點，莊稼益發豐盛。

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