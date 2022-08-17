作家專欄
文．郭芷凝

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世紀．M+百物誌：超現實影像中的台灣一隅  / 文．郭芷凝

【明報文章】黑白菲林拍攝了一個荒涼雜亂的建築物後園，前景赫見一個臉孔怪異、失焦模糊的鬼魅人影。不成比例的碩大眼睛逼視鏡頭，讓人片刻之後才辨別出隱匿在下的另一張臉，叼着煙的嘴彷彿欲言又止。

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