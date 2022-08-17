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作家專欄
2022年8月17日星期三
文．郭芷凝
世紀
世紀．星期三專題：香港故宮展覽「凝土為器」 中英解說辭有什麼問題（下） / 文．洪濤／編輯．吳騫桐
世紀．M+百物誌：超現實影像中的台灣一隅 / 文．郭芷凝
內地記者會見聞 ／文．鹿鳴 / 文．鹿鳴
乜議員 / 尊子
割裂 / 黎佩芬
體育產業在香港（一） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
殘留 / 陳微
人權事務委員會總結（一） / 陳文敏
一人一拳 / 張往
到時一例等蜉蝣 / 馬家輝
千呼萬喚的《明日戰記》 / 阿寬
喵喵咪咪麼 / 草日
三分之一長期病人唔食藥 / 鄭志文
表達 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
書架上的自由 / 陳子謙
文言寫作工作坊（下） / 趙曉彤
世紀．M+百物誌：超現實影像中的台灣一隅 / 文．郭芷凝
【明報文章】黑白菲林拍攝了一個荒涼雜亂的建築物後園，前景赫見一個臉孔怪異、失焦模糊的鬼魅人影。不成比例的碩大眼睛逼視鏡頭，讓人片刻之後才辨別出隱匿在下的另一張臉，叼着煙的嘴彷彿欲言又止。
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世紀．星期三專題：香港故宮展覽「凝土為器」 中英解說辭有什麼問題（下） / 文．洪濤／編輯．吳騫桐
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內地記者會見聞 ／文．鹿鳴 / 文．鹿鳴
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割裂 / 黎佩芬
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