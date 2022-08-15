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2022年8月15日星期一
鄭志文
食住行醫
世紀．一一兩岸：疫情下，如何保護個人信息 / 文．Carolina／編輯．吳騫桐
世紀．小食部：芒果布甸 / 文、圖．鄒芷茵
「架構重組」谷inews ／文．小丙 / 文．小丙
乜議員 / 尊子
飛機師 / 譚蕙芸
再飲過 / 林妙茵
戰後重建 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
在中環 / 曉燊
香檸霜滴蛋糕 / 吳靄儀
義犬故事 / 陳漢森
仇恨與賞金 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
痛風發作與心臟病 / 鄭志文
心想事成 / 魏綺珊
酒賣不動了 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
繁星當中 / 區聞海
痛風發作與心臟病 / 鄭志文
【明報文章】英國最近有研究指，急性痛風發作後，4個月內，心臟病發風險增加。
相關字詞﹕
心臟
心血管疾病
尿酸
心臟病
痛風
鄭志文
食住行醫
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