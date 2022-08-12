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2022年8月12日星期五
黃明樂
光明女樂
世紀．五無閒話：回溯烏克蘭歷史 世界糧倉的悲歌 / 文．林康琪／編輯．吳騫桐
世紀．菩提樹大道：少年不識愁滋味（六） / 文．林達峰
世紀．好鳥歌：燕鷗種種之一 / 文．Novia Yip
乜議員 / 尊子
茶樓 / 日光
權宜 / 林妙茵
超現實戰爭 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
媽寶啟示錄 / 圖寶
我不殺伯仁 / 湯家驊
造命工程 / 德叔
鬼畫符 / 馬家輝
跳舞有時 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
我記得你 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
反肚的他他巴 / 區聞海
李媽媽的孩子不考試 / 黃明樂
李媽媽的孩子不考試 / 黃明樂
【明報文章】李媽媽的孩子，明天要考試了。她拿着書，一整晚坐在沙發上，邊溫習邊發抖。
相關字詞﹕
嘗試
媽媽
接納
孩子
情緒
光明女樂
考試
黃明樂
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