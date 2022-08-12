作家專欄
文．Novia Yip

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世紀．好鳥歌：燕鷗種種之一 / 文．Novia Yip

【明報文章】普遍認為觀鳥旺季是每年9月至5月。時至盛夏，冬候鳥、過境遷徙鳥早已離開，但觀鳥者就真的無事可為？

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