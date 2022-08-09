作家專欄
宋詒瑞

自由談

賞花怡情 / 宋詒瑞

【明報文章】我家曇花每年一次開一朵，比起別人家每年多次盛開十幾朵，真是矜持有加。也難怪，此地只是日日以洗米水侍奉，怎比得上人家花肥泔水精心調理，也算是「種瓜得瓜、種豆得豆」，知足吧！

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