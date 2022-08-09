作家專欄
文．王家偉

編輯室手記

本地體壇也「焫着」 ／文．王家偉 / 文．王家偉

【明報文章】距離東京奧運轉眼已一年，本地運動員的英姿及佳績，相信不少港人記憶猶新，來到2022年炎夏，慶幸這股熱潮並非曇花一現，港將喜訊連連，繼續在世界舞台上發光發熱。

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