有沒有Twitter或者LinkedIn ？ ／文．龍彩霞 / 文．龍彩霞

【明報文章】作為財經記者一定要緊貼環球市况變動，不少基金經理及一些管理層身處海外，以往常常訪港，從而能了解他們對環球經濟觀點，獨家專訪也不缺。感嘆現時港府對於海外入境者實施嚴格的隔離政策，故不少被訪者皆未能或不會來港，不少訪問只可安排線上進行。還有香港與歐美時區不同，大家夾時間也十分費勁，作為記者不能坐以待斃，除了用電郵提問，讓被訪者透過電郵回覆外，社交工具也十分幫到手，不少歐美經濟師及基金經理都有自己的Twitter或LinkedIn，初期需試試他們會否常在線，經過一年體驗，現在知曉不少基金經理每天都會上自己Twitter，而LinkedIn更不時會上載公司研究報告，能間接了解他們對市况的取向及分析。以往很少打理自己Twitter或LinkedIn，但為了讓對方知道自己是哪間傳媒或通常報道哪類新聞，要每日或隔日上載自己的文章，至於LinkedIn則需多些自己的背景。不少公司有WeChat 或facebook專頁，在疫情期間也積極更新市場觀點，為財經記者取材提供了更多點子。而內地被訪者在疫情中分別不大，一向十分偏好用WeChat訪問，反而不喜歡電郵及電話。當然索料仍然要見面或通話，效果會較顯著，但現時有防疫隔離政策，筆者也要加入被訪者facebook或Instagram，建立網上友誼。