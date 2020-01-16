作家專欄
文．嚴瑞芳／編輯．吳騫桐

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世紀．新藝潮：第15屆德國卡塞爾文件展 觀眾期望指南（下） / 文．嚴瑞芳／編輯．吳騫桐

【明報文章】編按：第 15 屆德國卡塞爾文件展以印尼語 lumbung（穀倉）為題，強調締造一個跨文化隔閡的藝術平台。接續上篇介紹，本地藝術家嚴瑞芳將在今日本欄繼續游走於展品之間，為讀者撰寫觀展指南。

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