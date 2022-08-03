作家專欄
文．水貞貞

編輯室手記

放榜有感 ／文．水貞貞 / 文．水貞貞

【明報文章】DSE放榜，對於17、18歲的莘莘學子而言，是人生第一個高潮或者低谷。123455*5**，成績單上的數字，看來重於泰山，在放榜當日，彷彿主宰了一切。

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