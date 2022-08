【明報文章】這張照片是由加拿大攝影師格雷格•吉拉德(Greg Girard)拍攝。他和英國建築師林保賢(Ian Lambot)花了5年時間以照片記錄這座城的頹靡與磅礴,直至1994年城寨拆卸完畢為止,兩人於1993年出版City of Darkness: Life in Kowloon Walled City,2014年再出版City of Darkness Revisited。