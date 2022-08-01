作家專欄
竹間守晨花

自由談

獨處的玫瑰 / 竹間守晨花

【明報文章】興之所至，往花墟逛了一圈，帶回了一束鮮橙色的哥倫比亞玫瑰。不是那種淡淡的，是結實充盈的、明幌幌的橙色，填滿每一朵、每一瓣、每一寸。

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