作家專欄
文、圖．鄒芷茵

世紀

世紀．小食部：鮮果汁 / 文、圖．鄒芷茵

【明報文章】很多愛書人，都有書海成災的煩惱。「書」是種不輕易丟棄的東西。愛書看了10遍，還是會想看第11遍；一切日本斷捨離技巧，大多與愛書人的書沒什麼關係。

上 / 下一篇新聞