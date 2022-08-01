作家專欄
文．李展鵬／編輯．吳騫桐

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世紀．一一兩岸：澳門半封城的日子 防疫清零路上 / 文．李展鵬／編輯．吳騫桐

【明報文章】這個暑假，當很多國家地區都逐步放寬防疫政策，甚至在歐洲已是滿街遊客，澳門卻爆發兩年多以來最嚴重的一波疫情，澳門人也經歷了至今最嚴厲的封控措施，約有兩星期處於半封城狀態。

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