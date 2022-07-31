作家專欄
文．蔣曉薇／編輯．吳騫桐

世紀

世紀．周日短篇：野豬噶噶（二） / 文．蔣曉薇／編輯．吳騫桐

【明報文章】我們遠征的路可謂相當曲折。走過荒涼的焚化場，走進寬闊的停車場，經過高聳的工業大廈，經過超級市場，來到一條死寂的屋邨。從晚上到清晨，我們走了許多路，都餓了。

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