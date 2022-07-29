作家專欄
文．Novia Yip

世紀

世紀．好鳥歌：鳥兒輕輕在歌唱 / 文．Novia Yip

【明報文章】近日因羅啟銳逝世，重溫了《秋天的童話》。戲中，鍾楚紅唱《在森林和原野》，此曲為人熟悉，並都知道歌詞與聲調是不對的。提到森林和原野，職業病發作，立刻想起兩種棲境之中的雀鳥。

上 / 下一篇新聞