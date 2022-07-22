世紀．貝錦語業：剔開紅焰救飛蛾 / 文．蕭振豪

【明報文章】數年來無法親赴東西二京的美術館，只好打開以往購買的圖錄，溫故知新，聊當臥遊。翻出速水御舟（1894-1935）的作品集，當中收錄山種美術館創館館長山崎種二（1893-1983）珍藏的120幅御舟畫作，提要由現任館長山崎妙子（種二孫女）親自撰寫，足見山崎家對御舟畫作的珍愛。山種美術館雖然不大，但藏品皆是近現代日本美術的精品，不少更是種二獨具慧眼，在畫家頭角未露時已斥資購下，畫家也在種二的庇蔭下得以專注創作。每次前來觀賞酒井抱一（1761-1828）、竹內栖鳳（1864-1942）、橫山大觀（1868-1958）、川合玉堂（1873-1957）、東山魁夷（1908-1999）等畫伯的傑作，如見故人，展廳雖小，卻總令人駐足低迴。館內咖啡店Cafe椿的名字就出自御舟名作《名樹散椿》，以展品為主題的和菓子由老店菊家製作，並隨展期更換。奧田元宋（1912-2003）《奧入瀨（秋）》的菓子素白之上橘黃紅葉層染，飾以銀箔，最為簡潔高雅；而一直沒機會品嘗的上村松園（1875-1949）《新螢》菓子，柚子餡的團扇正好輕撲流螢，配上「蘭香湯」茶，良辰漸過。