【明報文章】英國國會素來被稱為「議會之母」(Mother of Parliaments),皆因英國以往擁有眾多殖民地,時至今日許多已從英國獨立的前殖民地仍然採用議會制度,例如印度、馬來西亞,所以英國議會制度在世界非常普及。英國議會制度有悠長的歷史,英國最初奉行君主制,但自1603年,詹姆斯一世(King James the First)承繼伊利沙伯一世(Queen Elizabeth the First)後便開始與議會有矛盾。