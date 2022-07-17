作家專欄
文．王雅雋／編輯．楊喜盈、吳騫桐

世紀

世紀．周日短篇：較飛（下） / 文．王雅雋／編輯．楊喜盈、吳騫桐

【明報文章】結果沒有吻。兩人站在山頂吹了一會兒風，劉皓戴着口罩，渾然不覺此處該有行動。許雲心裏嘆口氣，看見地上有個箭頭，就順勢下山了。

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