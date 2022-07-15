作家專欄
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滿分 / 皮皮

【明報文章】在某連鎖快餐店歎着下午茶之際，一名年輕店員姍姍靠近，手中憑一張印有問卷QR code的單據，誘惑我——如果幫忙填寫網上問卷，可以獲贈一客葡撻。為表矜持，我示意他先行放下，考慮一下。

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