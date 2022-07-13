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作家專欄
2022年7月13日星期三
黃照達
小粉人看日子
世紀．星期三專題：普及地方史的現實意義 讀王笛的《那間街角的茶舖》 / 文．sunfai／編輯．吳騫桐、鄒靈璞
世紀．哲學陌生感：莊子〈齊物論〉的貢獻 / 文．陶國璋
Lucky 7? ／文．蔡穎霖 / 文．蔡穎霖
乜議員 / 尊子
Stay Sweet / 樂婷
變幻原是永恆 / 林妙茵
最危險的打卡熱點 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
夢的解釋 / 余偉基
人權聽證會 / 陳文敏
亂世下的人文教育（一） / 張往
百年謎題 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
心臟健康基本因素（二） / 鄭志文
群體的脆弱 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
最小的代價？ / 區聞海
《競爭條例》當與時並進 / 洪雯
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．星期三專題：普及地方史的現實意義 讀王笛的《那間街角的茶舖》 / 文．sunfai／編輯．吳騫桐、鄒靈璞
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