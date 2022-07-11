作家專欄
向日

自由談

沒有數據的世界 / 向日

【明報文章】因為貪便宜，用了有限上網數據的月費計劃，也因為貪方便，在沒有連接Wi-Fi的情况下觀賞球賽直播，我的世界突然斷了線。像一隻失聯的風箏，倉皇墜地，此刻獨坐餐廳裏，竟有被周遭遺忘之感。

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